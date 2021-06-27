لجنة برلمانية تكشف عن "احتلال" للأراضي العراقية في بغداد ومحافظات اخرى!

شفق نيوز/ كشفت لجنة الخدمات والاعمار في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، عن وجود لـ"احتلال" للأراضي العراقية في بغداد ومحافظات اخرى.

وقال عضو اللجنة عباس العطافي، لوكالة شفق نيوز؛ إنه "خلال متابعتنا للاستثمار للمجمعات السكنية في عموم العراق، فهذه المجمعات منذ بداية إنشائها ولغاية اليوم ليس فيها أي جدوى اقتصادية ولم تحل قضية وأزمة السكن، خصوصاً أن المواطن متوسط الدخل لا يستطيع شراء أي وحدة سكنية في هذه المجمعات".

وبين العطافي؛ ان "بعض المجمعات لغاية الآن لم تنجز بشكل كامل، ولهذا هي لم تحل ولو بنسب قليل من أزمة السكن، خصوصاً ان هذه الأزمة تتفاقم يوم بعد يوم"، مؤكدا أن "هناك الكثير من الاراضي المميزة في العاصمة بغداد ومحافظات اخرى، تم احتلالها من قبل المستثمرين، دون وجود أي إنجاز للوحدات السكنية، بالاضافة الى التلاعب بسعر الوحدة السكنية دون وجود أي دور لهيئة الاستثمار الوطنية بتحديد سعر المتر داخل هذه المجمعات والوحدات السكنية".