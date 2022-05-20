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لجنة برلمانية تكشف سبب تردي الطاقة الكهربائية: إيران تجري صيانة على خط الغاز

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-20T19:41:44+0000
لجنة برلمانية تكشف سبب تردي الطاقة الكهربائية: إيران تجري صيانة على خط الغاز

شفق نيوز/ كشف لجنة الكهرباء والطاقة النيابية يوم الجمعة، عن سبب انخفاض تجهيز الطاقة الكهربائية في البلاد.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن بعد اجراء الاتصالات مع المسؤولين في وزارة الكهرباء تبين أن هناك مشكلة في انخفاض كمية الغاز الإيراني المجهز للمنظومة الكهربائية بسبب وجود صيانة من قبل الجانب الإيراني على خطوط نقل الغاز منذ يوم الاربعاء الى منتصف يوم الجمعة.

وأشار البيان إلى ان المنظومة الكهربائية استعادت وضعها الطبيعي حاليا بعد اعادة ضخ الغاز الايراني. 

ولفت البيان إلى ان اللجنة عازمة استضافة وزير الكهرباء خلال أول اجتماع لها للوقوف على استعدادات الوزارة للصيف القادم، فيما طالبت مجلس الوزراء وعن طريق رئاسة المجلس بإيجاد طريقة مناسبة لدفع مستحقات استيراد الغاز الإيراني لضمان تدفق الغاز في الصيف المقبل.

وتسبب انحسار الغاز الإيراني المورد للعراق خلال 24 ساعة الماضية بنقص الحمل على وحدات التوليد في محطات الإنتاج وانخفاض ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في بغداد وعدد من المحافظات.

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