لجنة برلمانية تقدم مقترحا لإنهاء العام الدراسي في العراق

شفق نيوز/ قدمت لجنة التربية النيابية، اليوم الاثنين، مقترحاً لإنهاء العام الدراسي، فيما شددت على ضرورة أداء الامتحانات لاسيما السادس الاعدادي.

وقال مقرر اللجنة طعمة اللهيبي في تصريح لصحيفة الصباح الحكومية،ى اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "لجنة التربية بصدد تقديم مقترح لاعتماد درجة نصف السنة، درجةً نهائية للمراحل غير المنتهية".

واضاف، ان "تقديم هذا المقترح جاء نتيجة الوضع الصحي وتزايد الإصابات، لأن عدد الاصابات ازداد بعد عودة الدوام في المدارس مما دفع لجنة الصحة والسلامة لاتخاذ خطوة بإغلاق المدارس"، لافتا الى "امكانية اعتماد آلية العام الماضي لهذه السنة".

واوضح ان "الوضع الراهن للطلبة أمام خيارين؛ إما اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية، أو البدء بالامتحانات، وهو امر صعب لكون الطالب لم يتلق جميع المادة العلمية المقررة له بصورة جيدة لكثرة العطل وغيرها من الأمور".

وتابع اللهيبي "بالنسبة للمراحل المنتهية، فلابد للطلاب من أداء الامتحانات لاسيما السادس الاعدادي".