سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لجنة برلمانية تقدم مقترحا لإنهاء العام الدراسي في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-17T06:09:12+0000
لجنة برلمانية تقدم مقترحا لإنهاء العام الدراسي في العراق

شفق نيوز/ قدمت لجنة التربية النيابية، اليوم الاثنين، مقترحاً لإنهاء العام الدراسي، فيما شددت على ضرورة أداء الامتحانات لاسيما السادس الاعدادي.

وقال مقرر اللجنة طعمة اللهيبي في تصريح لصحيفة الصباح الحكومية،ى اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "لجنة التربية بصدد تقديم مقترح لاعتماد درجة نصف السنة، درجةً نهائية للمراحل غير المنتهية".

واضاف، ان "تقديم هذا المقترح جاء نتيجة الوضع الصحي وتزايد الإصابات، لأن عدد الاصابات ازداد بعد عودة الدوام في المدارس مما دفع لجنة الصحة والسلامة لاتخاذ خطوة بإغلاق المدارس"، لافتا الى "امكانية اعتماد آلية العام الماضي لهذه السنة".

واوضح ان "الوضع الراهن للطلبة أمام خيارين؛ إما اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية، أو البدء بالامتحانات، وهو امر صعب لكون الطالب لم يتلق جميع المادة العلمية المقررة له بصورة جيدة لكثرة العطل وغيرها من الأمور".

وتابع اللهيبي "بالنسبة للمراحل المنتهية، فلابد للطلاب من أداء الامتحانات لاسيما السادس الاعدادي".

related

التربية تكشف عن تقليص المناهج الخاصة بالصفوف غير المنتهية للمرحلة الثانوية

Date: 2020-12-07 05:53:32
التربية تكشف عن تقليص المناهج الخاصة بالصفوف غير المنتهية للمرحلة الثانوية

التربية ترد على برلمانيين انتقدوها بشأن توصيات البدء بالعام الدراسي الجديد

Date: 2020-09-02 12:38:34
التربية ترد على برلمانيين انتقدوها بشأن توصيات البدء بالعام الدراسي الجديد

مفوضية تطالب بتعليق الدوام في رياض أطفال ومدارس "المحافظات الموبؤة"

Date: 2020-02-24 16:34:11
مفوضية تطالب بتعليق الدوام في رياض أطفال ومدارس "المحافظات الموبؤة"

هل ستغلق المدارس والجامعات؟.. وزير الصحة يكشف نتائج اجتماعات درء "كورونا".. فيديو

Date: 2020-02-26 17:13:32
هل ستغلق المدارس والجامعات؟.. وزير الصحة يكشف نتائج اجتماعات درء "كورونا".. فيديو

التربية ترد على الصحة البرلمانية: قرار الدوام الحضوري اتخذ من جهات مختصة

Date: 2021-04-15 09:47:52
التربية ترد على الصحة البرلمانية: قرار الدوام الحضوري اتخذ من جهات مختصة

الصحة تعلن تسجيل اصابة بكورونا في بغداد لشاب عائد من ايران

Date: 2020-02-27 07:52:58
الصحة تعلن تسجيل اصابة بكورونا في بغداد لشاب عائد من ايران

13000 حالة وفاة بفيروس كورونا في العراق

Date: 2021-01-25 11:39:32
13000 حالة وفاة بفيروس كورونا في العراق

صلاح الدين: تريليونات مفقودة وشركة تطالب الحكومة بأموال مقابل تزويد "داعش" بالكهرباء

Date: 2021-03-11 10:31:24
صلاح الدين: تريليونات مفقودة وشركة تطالب الحكومة بأموال مقابل تزويد "داعش" بالكهرباء