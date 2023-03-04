لجنة برلمانية تعزو النقص الحاصل بالدواء لسببين وتتوعد مديرين عامين بالصحة

شفق نيوز / أعلنت لجنة الصحة النيابية، اليوم السبت، استضافة مديري الصحة في محافظات العراق لتشخيص المشاكل التي يعانون منها ومعالجتها، في حين أكدت تغيير أي مدير متلكئ بعمله، عزت النقص الحاصل بالدواء والمستلزمات الطبية إلى سببين أحدهما عدم توفر الأموال لاستيرادها.

وقال رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي لوكالة شفق نيوز إن "لجنة الصحة النيابية استضافت في الأسبوع الماضي مديري الصحة في المحافظات لتشخيص المشاكل ومعالجتها".

وأضاف، أنه "في حال عملنا على حل المشاكل، فسنعمل في المرحلة المقبلة على تقييم أداء المديرين في المحافظات بعد توفير الأمور المطلوبة من الدولة والحكومة"، مبينا أنه "إذا لم ينجحوا بعملهم، فبالتأكيد لن نقبل بأي مدير عام لا يستطيع أداء واجباته".

وأشار شنكالي إلى ان "هناك نقصا ماليا لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في دوائر الصحة، والخلل أن الأدوية تاتي من مصدرين الأول إتحادي وعلى الحكومة توفيره، والثاني شراء الأدوية"، مبينا أن" التمويل لدى مديريات الصحة لديهم ضعيف جدا بحيث ان احدى دوائر الصحة تمويلها الشهري 800 مليون دينار لتغطية 13 مستشفى بالإضافة إلى المئات من المراكز الصحية".

ويعاني قطاع الصحة في العراق من تدهور مستمر يدفع ثمنه المواطن البسيط بسبب ضعف البنية التحتية الصحية وعدم توفر الادوية والعلاجات المطلوبة خصوصا للحالات المزمنة، فيما زار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بداية تسنمه رئاسة الحكومة احدى مستشفيات بغداد وانتقد بقوة واقعها وأمر بإجراء تغييرات على صعيد العاملين وبنيتها التحتية، وسط مطالبات بإجراء زيارات مشابهة لمستشفيات ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات للاطلاع على واقعها.