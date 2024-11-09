لجنة برلمانية تخاطب رسميا دوائر الصحة لتعيين 28 ألف خريج من المهن الطبية

شفق نيوز/ أكد رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي، يوم السبت، تعيين 29 ألف خريج من المهن الطبية، مشيراً إلى أن اللجنة أرسلت كتباً رسميةً الى الدوائر الصحة وتسعى لتعيين المتبقين من خريجي المهن الطبية وعددهم 28 ألف خريج.

وقال شنكالي، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تعيين 29 ألف خريج من خريجي عام 2023 للمهن الطبية، وما تبقى من الخريجين عددهم 28 ألفاً"، مبيناً أنه "تم توجيه كتب رسمية إلى دوائر الصحة لإرسال أعداد درجات الحذف والاستحداث في دوائر الصحة".

وتابع: "نحن بدورنا أرسلنا أعداد درجات الحذف والاستحداث إلى وزارة المالية للتأكد من أنها صحيحة ويتوفر لها درجات حقيقية والتخصيص المالي لغرض إطلاق التعيينات الوجبة الثانية من خريجي المهن الصحية".

ولفت إلى أن "اللجنة الآن بانتظار رد وزارة المالية، وسيتم إطلاق التعيينات لخريجي المهن الصحية وفق أعداد و درجات الحذف والاستحداث لدوائر وزارة الصحة".