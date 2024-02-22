لجنة برلمانية: انتهاكات السجون الحكومية متواصلة

شفق نيوز/ أعلنت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، يوم الخميس، تسجيل انتهاكات متواصلة داخل السجون الحكومية، وأبرزها تتعلق باكتظاظ السجون وسوء الواقع الصحي.

وقال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، إن "أبرز المشكلات التي تعاني منها السجون العراقية هي الكثافة البشرية داخل الغرف، فبعض السجون يتم سجن النزلاء فيها فوق طاقتها الاستيعابية بشكل أربعة أضعاف أو أكثر".

وأضاف الصالحي، أن "هذا الأمر يتم مناقشته مع الجهات الحكومية المختصة وخاصة وزارة العدل من أجل إيجاد حلول لهذا الأمر والذي يسبب سوء في التغذية والصحة وغيرها من المشكلات، التي تعتبر مخالفة لمعايير حقوق الإنسان".

وتشهد السجون الحكومية في العراق انتهاكات خطيرة تتمثل بالتعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة، ما أدى إلى صدور أحكام إعدام بحق العديد من المعتقلين.