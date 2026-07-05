لجنة الأمن والدفاع بمجلس كركوك تدعو لإنهاء "الفراغ الأمني" مع كوردستان

شفق نيوز- كركوك

دعا رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس كركوك، أحمد رمزي كوبرلو، يوم الأحد، إلى إنهاء "الفراغ الأمني" الذي تستغله خلايا تنظيم "داعش" في المحافظة، مؤكداً أن العملية الأمنية التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في المناطق الفاصلة بين كركوك وإقليم كوردستان، وجهت "ضربة موجعة" لأوكار التنظيم.

وقال كوبرلو في تصريح لوكالة شفق نيوز إن "هذه العملية البطولية جسدت المستوى العالي من المهنية والجاهزية التي تتمتع بها القوات الأمنية".

وأضاف أن "الشريط الفاصل بين كركوك وإقليم كوردستان، الذي يشهد فراغاً أمنياً نتيجة عدم وجود انتشار للقوات الاتحادية أو قوات البيشمركة، ما زال يمثل ثغرة تستغلها العصابات الإرهابية للتحرك والاختباء".

وطالب الحكومة الاتحادية والقيادات الأمنية بـ"الإسراع في إيجاد حلول عملية وحاسمة لسد هذا الفراغ الأمني وتعزيز التنسيق بين القوات الأمنية، بما يضمن حماية المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة كركوك والمناطق المحيطة بها".

وفي وقت سابق من، اليوم الأحد، باشر جهاز مكافحة الإرهاب، بعملية أمنية واسعة في السلاسل الجبلية الوعرة بمنطقتي قرة سالم ورماناو في ناحية آلتون كوبري شمالي كركوك، لملاحقة فلول تنظيم "داعش"، بدعم من طائرات F-16 العراقية.

ونعى رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول الركن كريم التميمي في وقت سابق، الملازم أول في الجهاز "حسن خضير زغير"، الذي قال إنه "سقط خلال اشتباكات مسلحة مع عناصر تنظيم داعش في محافظة كركوك".

وتُعد مناطق قرة سالم والمناطق الجبلية المحيطة بها من بين أبرز المناطق التي شهدت خلال السنوات الماضية نشاطاً متقطعاً لخلايا تنظيم "داعش"، مستفيدة من الطبيعة الجغرافية المعقدة، الأمر الذي يدفع القوات الأمنية إلى تنفيذ عمليات استباقية بشكل دوري لتأمينها.