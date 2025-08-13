لجنة المحتوى الهابط تلاحق مجدداً "زينب بنت الديوانية"

شفق نيوز- بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية بحق المدعوة "زينب بنت الديوانية" على خلفية ما تنشره من مواد على منصة "تيك توك".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن الخطوة بدأت بالاستقدام الأولي تمهيداً لصدور حكم قضائي بحقها.

ويأتي هذا الإجراء هو الثاني من نوعه، بعد أن أصدر القضاء في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2024، حكماً بتغريم "زينب بنت الديوانية" مبلغاً مالياً بعد إدانتها بنشر محتوى هابط.

وتواصل وزارة الداخلية العراقية ملاحقة عشرات المؤثرين على المنصات الرقمية، في إطار جهودها لمكافحة المحتوى "غير القانوني والضار" المتداول عبر الإنترنت، مؤكدة أن الإجراءات تأتي للحفاظ على القيم المجتمعية والحد من الظواهر السلبية في الفضاء الإلكتروني.