لجنة المحتوى الهابط تطيح بـ"بلانه" بأمر قبض قضائي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال اليوتيوبر محمد عمر محي، المعروف بلقب "بلانه"، وذلك بتهمة نشر المحتوى الهابط.

وقال مصدر أمني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "عملية القبض جاءت بناءً على أوامر قضائية صادرة من الجهات المختصة"، مشيراً إلى "استمرار الجهود الأمنية في ملاحقة المخالفين ضمن إطار القانون".

وأضاف المصدر، أن "الجهات المعنية باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، تمهيدًا لعرضه على القضاء".

وسبق أن مصدراً أمنياً أفاد وكالة شفق نيوز، يوم الأحد الماضي، بأن السلطة القضائية أصدرت حكما بالحبس بحق أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي المعروف بـ"حسن الباشا" لادانته بالمحتوى الهابط.