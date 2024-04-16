لجنة المادة 140 تعلن المباشرة بتوزيع مبالغ المرحلين غداً بعد وصول 8 مليارات دينار

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المادة 140 في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، المباشرة بتوزيع مبالغ مالية على المرحلين بعد وصول صكوك بقيمة أكثر من 8 مليارات دينار من المركز العام.

وقال رئيس اللجنة بابكر صديق احمد، لوكالة شفق نيوز، إن "وجبة جديدة من صكوك المرحلين وصلت الى مكتب لجنة المادة 140 في كركوك حيث بلغ اعداد هذه الوجبة 845 مرحلاً وإجمالي مبالغ الصكوك بلغ 8 مليارات و450 مليون دينار عراقي".

وأضاف أن "اللجنة أعلنت اسماء المشمولين بهذه الوجبة وعلى صاحب الصك الحضور بنفسه مع المستمسكات الرسمية وإذا كان صاحب الصك متوفياً يحضر ورثته مع القسام الشرعي وباقي المستمسكات الرسمية لغرض استلام الصك وصرفها".

وتنص المادة 140 على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.

‎ وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.