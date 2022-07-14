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لجنة الصدر تحدد موقع "الصلاة الموحدة" وعدد المشاركين فيها: من "الفلّاح إلى السدة"

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-14T19:20:32+0000
لجنة الصدر تحدد موقع "الصلاة الموحدة" وعدد المشاركين فيها: من "الفلّاح إلى السدة"

شفق نيوز/ حددت اللجنة التحضيرية لـ"صلاة الجمعة الموحدة" التي دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والمقرر إجراؤها غداً، المكان الذي ستقام فيه الصلاة، فيما رجحت مشاركة "أكثر من مليون شخص" في هذه الصلاة.

وبدأت قوافل نقل المصلين من المحافظات بالوصول إلى العاصمة بغداد منذ عصر يوم، استعداداً لإقامة صلاة الجمعة الموحدة التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وبالتزامن مع ذلك أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن القوات الأمنية من الجيش والشرطة وسرايا السلام، الجناح العسكري للتيار الصدري، انتشرت في شوارع ومداخل مدينة الصدر وفرضت إجراءات أمنية مشددة داخل المدينة وحول المكان المخصص لإقامة الصلاة.

ورأت اللجنة، بحسب مصدر فيها تحدث للوكالة، أن "شارع الفلاح ضمن مدينة الصدر، هو المكان المناسب لإقامة الصلاة الموحدة ظهر غد الجمعة، بسبب كثرة الأعداد التي وصلت إلى المدينة، والمناطق القريبة منها".

وأضاف المصدر، أن "شارع جامع المحسن ومكتب الصدر لا يكفيان لاستقبال الأعداد الموجودة، ومن محتمل أن يصل عدد المصلين على طول شارع الفلاح من بدايته إلى نهاية شارع السدة"، مشيراً إلى أن "الصلاة الموحدة ليوم الجمعة، سيتجاوز عددها مليون مصل من أبناء العراق من الجنوب إلى الشمال".

وأوضح أن "الأعداد التي وصلت مساء اليوم، إلى بغداد يتجاوز عددها النصف مليون (مصلي)، باستثناء الموجودين من سكان العاصمة"، لافتاً إلى أن "هناك أكثر من 100 الف مصلي من المحافظات البصرة وذي قار وميسان لم يصلوا بعد إلى بغداد".

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