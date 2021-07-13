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لجنة الزراعة والري تكشف إيرادات الماء التي يحصل عليها العراق من دول الجوار

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-13T10:02:58+0000
لجنة الزراعة والري تكشف إيرادات الماء التي يحصل عليها العراق من دول الجوار

شفق نيوز/ كشف عضو في لجنة الزراعة والري اليوم الثلاثاء، عن إيرادات الماء في العراق التي يتلقاها العراق من دول المنابع.

وقال عضو اللجنة النائب خليل المولى في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "إيرادات الماء من جهة إيران هي ١٢بالمئة وتركيا ٥٦ بالمئة، ومن المنابع الداخلية في العراق ٣٢ بالمئة".

وبين المولى؛ أن "إيران أقامت بقطع المياه بنسبة ١٢بالمئة خصوصاً عن محافظة ديالى وهذا الإجراء تعسفي لأن الانخفاض سوف يؤثر سلباً على المحافظات العراقية الأخرى بالتالي تكون نسبة في زيادة الملوحة والتلوث".

وأشار إلى أن "أهم المعالجات الآنية سوف تكون بدفع 6 أمتار مكعبة/ثا من سد حمرين إلى ديالى، والخطوة الثانية يتم سحب مترين مكعبين/ثا إلى نهر خريسان، مشيرا إلى أن "هناك مبادرة مقدمة من وزارة الموارد المائية لخفض أسعار حفر الآبار للفلاحين بنسبة 50% لحل أزمة المياه".

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