لجنة التعداد السكاني في صلاح الدين تعلن نجاح اليوم الأول وتشيد بتعاون المواطنين

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المشرفة على التعداد السكاني في صلاح الدين، يوم الأربعاء، عن نجاح سير اليوم الأول للتعداد في جميع مناطق المحافظة، مشيدة بتعاون المواطنين مع العدادين والانتشار الأمني.

وقال مدير الإحصاء والمشرف على التعداد في المحافظة، مهند عساف صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "اليوم الأول من التعداد كان ناجحاً، ويوم غد الخميس سيكون هناك عمل أيضاً، وبعد ذلك سيستمر العمل لعشرة أيام لجمع معلومات خصائص الأسر والمستوى التعليمي والسكن والعمل وأقسام أخرى يتضمنها الإحصاء".

وأشاد بالتعاون الكبير من قبل من قبل المواطنين والقوات الأمنية وكذلك دور وسائل الإعلام في تغطية مجريات التعداد.

وأكد أن "اليوم الأول شمل 11 قضاء و29 ناحية و327 محلة سكنية و858 قرية وعدد البلوكات الإحصائية 5370 بلوكاً وعدد مديري المحلات السكنية 432 مديراً وعدد المعاونين 1096 معاوناً والباحثين العدّادين 5370 باحثاً".

من جانبه، أوضح مدير الإعلام والاتصال الحكومي هشام النوري، لوكالة شفق نيوز، أن "التعداد يسير بصورة مميزة في صلاح الدين وفرق العدادين وصلت إلى أقصى مناطق المحافظة لإنجاز المهام الموكلة إليهم في التعداد السكاني".

وتابع "يأتي هذا الجهد ضمن خطة شاملة تهدف إلى جمع البيانات الإحصائية الدقيقة لدعم التخطيط التنموي في المحافظة".