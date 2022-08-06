لجنة اعمار الموصل: نتهيأ لوضع حجر الأساس للمطار بحضور الكاظمي ونتطلع لافتتاح آخر دولي

شفق نيوز / أعلنت اللجنة العليا لاعمار الموصل، اليوم السبت، التهيئة لوضع حجر الأساس لمطار الموصل بحضور رئيس مجلس الوزراء الكاظمي، فيما بينت أنها تعتزم انشاء مطار آخر دولي من القرض الفرنسي.

وقال المدير التنفيذي للجنة العليا لإعمار الموصل عبد القادر الدخيل لوكالة شفق نيوز "تم، اليوم، وضع اليوم اللمسات الاخيرة لوضع الحجر الأساس لمطار الموصل الذي طال انتظاره".

وأضاف الدخيل ان "المطار أصبح واقع حال وقد تمت المصادقة على مخططاته وكشوفاته والأموال جاهزة، واليوم نخطط لوضع الحجر الأساس بحضور الكاظمي الذي اهتم بملف المطار وتابعه خلال الفترة الماضية وما هي إلا فترة قليلة جداً وسيرى الموصليون الآليات تعمل على أرض المطار القديم لإعادة إعماره".

وبيّن المدير التنفيذي للجنة إعمار الموصل أن "المطار الجديد سيكون فيه أجهزة ملاحية حديثة جداً وسيتم اطالة مدرج المطار".

وأشار الدخيل إلى ان "هذا المطار ورغم صغره الا انه سيحقق تغييراً كبيراً وله أهمية كبيرة واعماره سيكون من الأموال المجمدة الخاصة بنينوى، أما القرض الفرنسي فإننا نعمل على تحويله الى بناء مطار السحاجي الدولي، الواقع في منطقة السحاجي، جنوبي غرب المدينة، وإذا حالفنا الحظ بهذا الأمر سيكون لنينوى مطارين خلال السنوات القادمة".