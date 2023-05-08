لتنفيذ مشاريع وشراء أجهزة وأدوية.. الصحة العراقية بحاجة الى 10 تريليونات دينار من الموازنة

شفق نيوز/ أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، يوم الإثنين، حاجة وزارة الصحة من قانون الموازنة العامة إلى 10 تريليونات دينار لتنفيذ المشاريع والبنى التحتية وشراء الأجهزة والأدوية الطبية.

وقالت عضو اللجنة وفاء الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "الأموال المخصصة لوزارة الصحة غير كافية، ونحن في اللجنة الصحة والبيئة النيابية نعمل على زيادة الاموال المخصصة القطاع الصحة في قانون الموازنة العامة".

وأضافت "في الفترات السابقة كانت الموازنة المخصصة لوزارة الصحة عندما تأتي الى الوزارة تصرف بغير مكانها، لهذا لاحظنا ان البنى التحتية بجميع مؤسسات الطبية والصحية غير مستوفية للشروط وخارج الخدمة".

وأشارت الشمري إلى إن "لجنة الصحة النيابية لها دور عمل جاد ومتميز واجتماعات مستمرة مع وزير الصحة والكادر المتقدم بالوزارة ونحاول توفير خدمة للمواطن بصورة صحيحة".

وتابعت، ان "المبلغ المخصص لوزارة الصحة 5 تريليونات دينار، وان الوزارة تحتاج الآن إلى 10 ترليونات دينار لتنفيذ المشاريع والبنى التحتية وتوفير الأجهزة والأدوية الطبية وتوفيرها المراجعين المستشفيات والمراكز الصحية".