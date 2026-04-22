لتلاعبه بتوزيع قطع أراضٍ.. النزاهة تضبط مسؤولاً في مؤسسة السجناء

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، تمكُّنها من ضبط مسؤولٍ في مؤسسة السجناء لإحداثه ضرراً عمداً بمصالح الجهة التي يعمل فيها.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى فرع مؤسسة السجناء السياسيّين ومديرية التسجيل العقاريّ الشمالي في المُحافظة، تمكَّن بعد القيام بالتحرّي والمُتابعة والتدقيق من ضبط مسؤولٍ في فرع المؤسسة على خلفيَّة رصد حدوث تلاعب بتوزيع أراض مُخصَّصة لشريحة السجناء السياسيّين".

وأضاف البيان: "بعد إكمال عمليَّة التدقيق من قبل شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق النجف، تُبيّن وجود مخالفات مُرتكبة في تخصيص (74) قطعة أرضٍ لمُواطنين غير مشمولين بقانون المُؤسَّسة".

وأشار إلىأأ أن "العمليَّة نُفِّذَت بناءً على مُذكّرة ضبطٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي طلب تدوين أقوال المُمثل القانوني لكل من مُؤسَّسة السجناء السياسيّين ومُديرية التسجيل العقاري فرع النجف، وتوقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".