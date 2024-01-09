لتقاضيه "رشوة" .. الحكم بالسجن 6 سنوات بحق مسؤول في الحكومة العراقية

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدير عام الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية، حسبما أعلنه مجلس القضاء الاعلى اليوم الثلاثاء.

وذكر المركز الاعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن "المحكمة أصدرت حكمها على المدان عن جريمة تقاضي مبالغ مالية كـ (رشوة) من احد المقاولين مقابل اطلاق مستحقاته المالية التي بذمة الشركة".

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة ثانيا / 1 من القرار 160 لسنة 1983 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".