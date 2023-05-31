لتفادي خسائر جسيمة.. الموارد المائية ترجئ ردم بحيرات الأسماك لأواخر 2023

شفق نيوز/ أفاد اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة صلاح الدين، يوم الأربعاء، بصدور قرار لوزارة الموارد المائية الاتحادية، يقضي بتأجيل وإيقاف ردم بحيرات الأسماك في المحافظات كافة، لغاية 31/12/2023، وذلك لتفادي خسائر اقتصادية كانت ستلحق بالمربين، وتضرب الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس الاتحاد كريم كردي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الموارد المائية عممت كتاباً إلى جميع مديريات الموارد المائية والجهات المختصة بإيقاف حملات ردم بحيرات الأسماك التي انطلقت بسبب شح المياه وتناقص الإيرادات المائية".

وأضاف، أن "قرار وزارة الموارد المائية استجابت لمطالب المربين والمحافظات المنتجة للأسماك بسبب التبعات الاقتصادية الوخيمة والكارثية جراء ردم بحيرات الأسماك".

واعتبر المسؤول الزراعي، ردم بحيرات الأسماك نهاية لإنتاج الأسماك ذات الجودة المتميزة في المحافظات، والعودة إلى ما قبل العام 2003 باستيراد الأسماك من دول أخرى بعيدة عن الجودة والطعم المتميز"، مشيراً إلى أن "بحيرات الأسماك حققت أهدافاً اقتصادية ومعيشية في البلاد أبرزها امتصاص البطالة وانعاش حركة المطاعم وتجارة الأعلاف إلى جانب تحقيق مردودات مالية كبيرة لصالح الاقتصاد المحلي".

واطلقت وزارة الموارد المائية، خلال الأيام القليلة الماضية، حملات شاملة في محافظات البلاد كافة، لردم بحيرات الأسماك وتجفيفها للحفاظ على الخزين المائي، وتفادي أزمات جفاف محتملة خلال الصيف الحالي، بسبب تناقص مياه دجلة والفرات وقلة الخزين اللازم لتأمين مياه الشرب والاحتياجات الأساسية.