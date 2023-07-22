لتفادي حادثة السراجي.. الوقف السني يتحرك لإنقاذ أقدم منارة في ديالى

شفق نيوز/ وجه أهالي ديالى، يوم السبت، صرخة استغاثة للحكومة والجهات المعنية بإنقاذ أقدم مئذنة ومنارة في المحافظة، من الإنهيار والسقوط وتكرار حادثة جامع السراجي في البصرة.

ونقل مواطنون لوكالة شفق نيوز، أن "منارة و مئذنة جامع المقدادية الكبير، (40 كم شمال شرق بعقوبة)، مهددة بالسقوط منذ 20 عاما ولم تشهد أي أعمال ترميم وصيانة رغم المطالبات والاهمية التاريخية والدينية والتراثية".

وأكدوا أن "المنارة تعرضت للتفجير والاستهداف الارهابي وتم ترميم جزء منها بتبرعات الأهالي إلا أنها ما تزال آيلة للسقوط وسط مخاوف من تكرار حادثة جامع السراجي جنوبي البصرة".

وعلى خلفية المطالبات والسجال الإعلامي الكبير، أكد مدير الوقف السني قصي سالم الخزرجي، للوكالة، تشكيل لجنة من الوقف السني ومديرية حماية التراث والآثار، لترميم وتأهيل منارة جامع المقدادية الكبير، مبيناً أن "الوقف السني خصص مبالغ للترميم والتأهيل فيما يقتصر دور حماية الآثار والتراث على المتابعة والاشراف".

وقال الخزرجي، إن "المباشرة بأعمال الإعمار ستبدأ قريباً وإن دائرته استبقت الحملات الإعلامية والسجالات الاجتماعية بتخصيص مبالغ ترميم المنارة التراثية".

وأوضح أن "منارة جامع المقدادية إرث ومعلم تراثي وديني كبير يعود لأكثر من 440 عاماً"، مستبعداً "أي مخاوف من إنهيار أو سقوط المنارة في الوقت الحالي".

وأثارت حادثة هدم جامع السراجي في محافظة البصرة، جنوبي العراق، بعد تقادمه، غضباً وسجالاً شعبياً ورسمياً واسعاً في البلاد، كما تطور إلى طمس المعالم الدينية والتراثية وإثارة نعرات التفرقة الطائفية.