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التعليم تصدر قرارا هاما بشأن الدارسين في المجموعة الطبية خارج العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-09T11:05:06+0000
التعليم تصدر قرارا هاما بشأن الدارسين في المجموعة الطبية خارج العراق

شفق نيوز/ قررت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الثلاثاء معالجة الحالات غير المستوفية شروط الرصانة ومعدل القبول بإحالتهم إلى المرحلة النهائية في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في عدد من الجامعات العراقية.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم، فإن الجامعات هي: بغداد والبصرة والكوفة وكركوك والمستنصرية والنهرين والموصل وذي قار، موضحا أن الهدف من هذا القرار "تعزيز الاختصاص المدروس وأداء الامتحانات حضوريا ويكون نجاح الطالب مجزيا عن امتحان معادلة الشهادة".

وبحسب البيان فإن القرار تضمن أيضا اعتماد معدل لا يقل عن 90% من مخرجات الفرع الاحيائي حصراً لفتح الملف الدراسي للراغبين بدراسة الطب العام خارج العراق للعام الدراسي 2022/2021 وكذلك لأغراض النقل والقبول في الداخل ضمن الكليات المناظرة الأهلية فيما يعتمد معدل 80% لخريجي الفرع الإحيائي حصرا لغرض فتح الملف أو النقل والقبول في الداخل ضمن الكليات الأهلية بتخصص طب الأسنان والصيدلة.

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