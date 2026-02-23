لتعزيز الأمن والاطمئنان.. نجدة بابل تقيم مأدبة إفطار في "قلب المحافظة" (صور)

شفق نيوز- بابل

في بادرة لبث الشعور بالاطمئنان بين المواطنين والتأكيد على تواجد الشرطة لحمايتهم في جميع الأوقات حتى في ساعة الإفطار التي عادة ما تخلو جميع المدن العراقية من الحركة خلالها حيث يلزم الجميع منازلهم لتناول الوجبة الرئيسية في شهر رمضان، قررت مديرية شرطة النجدة في بابل إقامة مؤدبة إفطار لمنتسبيها في مكان عام وسط مدينة الحلة مركز المحافظة.

ويقول مدير شرطة نجدة بابل، العميد علاء الركابي، لوكالة شفق نيوز، إن مفارز النجدة تواصل أداء واجباتها الأمنية والخدمية على مدار الساعة خلال ليالي شهر رمضان، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين في عموم المحافظة.

ويشير إلى أن "مديرية النجدة تؤدي دوراً مهماً في حفظ الأمن والنظام، والاستجابة السريعة للحوادث، بما يسهم في حماية أرواح المواطنين والتصدي للأشخاص الخارجين على القانون"، مبيناً أن "دوريات النجدة تعمل بشكل متواصل ليلاً ونهاراً، خاصة في مركز مدينة الحلة والمناطق التابعة لها".

ويؤكد أن مديرية نجدة بابل، وبمشاركة آمري القواطع والضباط والمنتسبين، أقامت مأدبة إفطار جماعي للكوادر الأمنية "الذين كانوا على رأس واجباتهم، في خطوة تعكس روح الأخوة والتضحية التي يتمتع بها منتسبو المديرية أثناء أداء مهامهم".

ويلفت الركابي إلى أن "المأدبة شهدت حضور قائد شرطة محافظة بابل، اللواء عباس الزركاني، إلى جانب عدد من الضباط ومنتسبي مديرية المرور وأفواج الطوارئ، في رسالة تؤكد وحدة الجهود الأمنية وتكاملها لخدمة المحافظة".

ويتابع: "مديرية النجدة تحرص على عدم مغادرة مواقع عملها حتى أثناء أوقات الإفطار، حيث تبقى الدوريات منتشرة في الشوارع لتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية، بما يعزز شعور المواطن بالأمن والطمأنينة".

ويختم الركابي حديثه بالتأكيد على أن منتسبي مديرية نجدة بابل "مستمرون في أداء واجباتهم بكل إخلاص وتفانٍ، من أجل خدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار محافظة بابل".

وتشهد المدن العراقية في ساعة الإفطار طوال أيام شهر رمضان حالة من السبات حيث يأوي جميع المواطنين إلى المنازل لتناول وجبة الإفطار مع أفراد العائلة والأقارب، ويستمر البقاء في المنزل إلى نحو ساعتين أو ثلاث ساعات لمشاهدة المسلسلات والبرامج التلفزيونية الرمضانية، لتعود الحركة إلى الشوارع مجدداً وتستمر حتى ساعات متأخرة من الليل وفي بعض المدن حتى ساعات الفجر.