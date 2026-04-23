لتعزيز الأمن الغذائي.. إطلاق 11 مليون سمكة من سلالات "الكارب والگطان" في بحيرة "عنه" بالأنبار

شفق نيوز - الأنبار

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الخميس، اطلاق أكثر من 11 مليون سمكة في بحيرة "عنه" بمحافظة الأنبار، مؤكدة أن تنفيذ هذه الخطوة تأتي ضمن خططها لتطوير قطاع الثروة السمكية.

وقالت الوزارة في بيان، أن دائرة الثروة الحيوانية بالتعاون مع مديرية زراعة الانبار، نفذت حملة الإطلاق واسعة النطاق في البحيرة بحضور مسؤولين محليين في قضاء "عنه".

وأوضح البيان أن الحملة شملت إطلاق أكثر من 10 ملايين سمكة نوع "كارب" اعتيادي حديثة الفقس من مفقس "الصويرة"، إضافة إلى أكثر من مليون سمكة "گطان" من مفقس "محمية الرضوانية".

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي لدعم المخزون السمكي وتعزيز التوازن البيئي، فضلا عن توفير مصدر غذائي محلي غني بالبروتين، مؤكدةً استمرارها بتنفيذ الإطلاقات النوعية لدعم الأمن الغذائي في العراق.