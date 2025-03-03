لتعزيز التعاون العسكري.. تمرين بحري مشترك بين العراق وفرنسا

شفق نيوز/ نفذت قيادة قاعدة أم قصر البحرية العراقية، اليوم الاثنين، تمريناً بحرياً مشتركاً مع البحرية الفرنسية في المياه الإقليمية العراقية، وذلك في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وتبادل الخبرات البحرية.

وقالت البحرية العراقية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التمرين شارك فيه زورق الدورية العراقي P-310 التابع لكتيبة زوارق الدورية الثانية في اللواء البحري الأول، إلى جانب السفينة الفرنسية SEINE"، مبينة أن "التمرين ركز على تطوير المهارات العملياتية ورفع مستوى التنسيق بين الجانبين في تنفيذ المهام البحرية".

من جانبه، أشاد آمر السفينة الفرنسية، بـ "الجاهزية القتالية للقوة البحرية العراقية والمهارات العالية التي يتمتع بها أفرادها في حماية المياه الإقليمية"، مؤكداً "أهمية استمرار التعاون المشترك بين القوات البحرية في كلا البلدين".

وأعلن الملحق العسكري في السفارة الفرنسية لدى العراق، إريك كوميز، يوم السبت الماضي، وصول السفينة العسكرية الفرنسية "لاسين" إلى قاعدة أم قصر البحرية في محافظة البصرة، في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وقال كوميز، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وصول السفينة يأتي استمراراً للحوار مع الشريك العراقي، لا سيما في المجال البحري، حيث طلب العراق دعماً من فرنسا في تدريب وتنظيم قاعدته البحرية المستقبلية في الفاو".