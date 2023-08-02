لتضخم مواله".. الحبس الشـديد لمسؤول أمن وحمايـة مصرف الرافدين سابقاً

شفق نيوز/ علنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاربعاء، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ يقضي بالحبس الشديد بحقِّ مسؤول حماية مصرف الرافدين سابقاً؛ عن جريمة الكسب غير المشروع، مع حكم برد اكثر من ثلاثة عشر مليار دينار وعدم إطلاق سراحه إلا بعد سداد المبلغ.

وقالت الدائرة القانونية بالهيئة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات الرصافة – الهيئة الثانية أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمُدة ربع سنواتٍ على مسؤول حماية مصرف الرافدين سابقاً الذي تمت إدانته بجريمة الكسب غير المشروع، لافتة إلى ن المحكمة حكمت برد قيمة الكسب غير المشروع في موال المُدان والبالغة (6,799,000,000) ستة مليارات وسبعمائةٍ وتسعة وتسعين مليون دينارٍ، فضلاً عن إلزامه بدفع غرامةٍ ماليةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع، ليصل ما يجب تسديده (13,598,000,000) ثلاثة عشر ملياراً وخمسمائةٍ وثمانية وتسعين مليون دينار.

وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الدلة والإثباتات والتقرير الفني المعد من دائرة الوقاية في الهيئة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المُتهم، فصدرت حكماً حضورياً بإدانته، بالإضافة إلى عدم إطلاق سراح المحكوم بعد انقضاء مُدة محكوميته إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.

ونوهت الدائرة بأن محكمة جنايات الرصافة – الهيئة الثانية صدرت القرار؛ استناداً إلى حكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدل.