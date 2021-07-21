لتزايد الاصابات بكورونا.. بغداد تحول مستشفى للعلوم العصبية الى مركز عزل

شفق نيوز/ قررت دائر صحة بغداد الرصافة، يوم الاربعاء، تحويل "مستشفى الدكتور سعد الوتري للعلوم العصبية" الى ممكز للعزل اثر تزايد اعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور محمد جهاد جواد، في بيان ورد إلى ولكالة شفق نيوز، إنه "نظرا للظرف الراهن وتزايد اعداد الإصابات بفيروس كورونا ومن اجل السيطرة على تقديم الخدمات الصحية والطبية للمصابين تقرر تحويل مستشفى سعد الوتري للعلوم العصبية الى مستشفى عزل وعلاج كورونا".

وأضاف أن "الامر جاري لحين السيطرة على اعداد المرضى الراقدين وحفاظا على أرواح المرضى واستمرار بتقديم الخدمات لهم تم الشروع بالأمر".

وأوضح جهاد انه "تم تحويل المرضى الراقدين في مستشفى سعد الوتري الى مستشفى الجملة العصبية لقربها من تخصصها وتفريغ سعد الوتري لإصابات كورونا فقط".

ودعا جهاد المواطنين الى "النظر للظروف الحرجة التي تسببت بها كثرة الإصابات من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي وسبل الوقاية ولبس الكمامات واخذ اللقاح".