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لتخفيف وطأة موجة الحر.. النفط تزيد حصة المولدات السكنية من الكاز

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-30T07:20:56+0000
لتخفيف وطأة موجة الحر.. النفط تزيد حصة المولدات السكنية من الكاز

شفق نيوز/ قررت وزارة النفط، يوم الاربعاء، زيادة حصة المولدات السكنية في جميع المحافظات من وقود الكاز الى ٣٠ لتر لكل KVA، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال وكيل مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً إلى توجيهات وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل بخصوص زيادة حصة المولدات السكنية، تم الايعاز الى جميع الهيئات والفروع في جميع المحافظات بتجهيز المولدات السكنية بوقود الكاز بكمية ٣٠ لتر لكل KVA بدلاً من ٢٥ لتر لكل KVA".

واوضح طالب أن "ذلك جاء بهدف زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي". ودعت الشركة اصحاب المولدات السكنية لمراجعة منافذ التجهيز لاستلام الحصة الجديدة المقررة".

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