لتخفيف شدة الحر.. مرشات ماء على طريق الزائرين في العراق (صور)

يواصل آلاف الزائرين العراقيين والأجانب التوافد نحو كربلاء سيراً على الأقدام للمشاركة بيوم الأربعين، في ظل ارتفاع شديد بدرجات الحرارة في محافظات "الفرات الأوسط".

وللتخفيف من شدة حرارة الشمس، وثقت عدسة وكالة شفق نيوز، نصب مرشات ماء على طول الطريق المؤدي الى كربلاء من جانب محافظتي بابل والنجف، لتبريد الأجواء قليلاً، مما ساهم في تخفيف وطأة الحر على الزائرين وضمان سلامتهم خلال المسير.

وقال مراسل الوكالة، إن المرشات التي جرى نصبها على طريق الزائرين، في بابل والنجف وكربلاء أعدادها لا تحصى، لافتاً إلى أن أصحاب المواكب أيضاً قاموا بنصب المرشات.

وتعد الزيارة الأربعينية واحدة من أكبر التجمعات الدينية في العالم، حيث يحيي ملايين المسلمين الشيعة ذكرى مرور أربعين يوماً على مقتل الإمام الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء عام 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.

وتُصادف الزيارة الأربعينية يوم 20 صفر من كل عام هجري، حيث يقصد الزوار مدينة كربلاء مشياً على الأقدام من مختلف مناطق العراق والعالم، وسط إجراءات أمنية وخدمية واسعة لتأمين الحشود وتوفير الخدمات.