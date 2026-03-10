لتحويله إلى منطقة خضراء.. نثر 5 أطنان ونصف من البذور على جبل القوش (صور)

شفق نيوز- نينوى

واصل عشرات المتطوّعين، يوم الثلاثاء، عملية تشجير جبل القوش شمال الموصل لليوم الثاني على التوالي ضمن حملة تهدف إلى إعادة الغطاء النباتي ومواجهة التصحر في المنطقة، عبر نثر قرابة خمسة أطنان ونصف من أشجار تتحمل قساوة المناخ والجبال لتحويله إلى منطقة خضراء.

وقالت مدير ناحية القوش لارا يوسف لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة تتضمن نثر كرات بذور جرى تصنيعها في ورش داخل القوش وفي جامعة دهوك بمشاركة عدد من الطلبة والمتطوّعين"، مؤكدة أن "هذه الجهود أسهمت في تنفيذ حملة التشجير".

وأضافت أن "نحو 150 شخصاً من الرجال والنساء ومن مختلف الأعمار شاركوا في اليوم الثاني من الحملة"، مشيرة إلى أن "كرات البذور تحتوي على أنواع من الأشجار التي تتحمل قساوة المناخ والجبال، مثل السماق والزعرور وأنواع عدة من الصنوبر والسرو المحلي".

وأكدت أن الحملة تمكّنت حتى الآن من نثر نحو أربعة أطنان من كرات البذور في جبل القوش، على أن يصل مجموعها إلى نحو خمسة أطنان ونصف، أي ما يعادل نحو سبعة ملايين وخمسمئة ألف بذرة.

وأشارت يوسف، إلى أن "المبادرة ستتكرر في الخريف المقبل ثم في ربيع العام القادم من أجل زيادة فرص نجاح الإنبات"، معربة عن أملها في أن "يتحوّل جبل القوش مستقبلاً إلى منطقة خضراء وأن تتكرر التجربة في مناطق أخرى".