لتحسين حركة المرور.. بدء المرحلة الثانية من مجسر "سنحاريب" في الموصل

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، يوم الخميس، عن بدء المرحلة الثانية من مشروع إنشاء جسر علوي (Over Pass) عند تقاطع جسر سنحاريب في مدينة الموصل مركز المحافظة.

وأكد الدخيل، لوكالة شفق نيوز، أن "هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي تنفذها حكومة المحافظة لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار الجهود المستمرة لإعادة إعمار المدينة بعد سنوات من الدمار".

ويهدف المشروع، إلى تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام في المنطقة، ويُعد جزءًا من خطة تطوير البنية التحتية في المحافظة.

يُذكر أن المرحلة الأولى من المشروع قد تم الانتهاء منها في وقت سابق، مما ساهم في تحسين حركة المرور في المنطقة، فيما يتوقع أن تسهم المرحلة الثانية في تحقيق مزيد من التحسينات في حركة النقل داخل المدينة.

يُشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين بلدية الموصل والشركة المنفذة، وبإشراف مباشر من قبل محافظ نينوى.