تحسن تجهيز الكهرباء وتوفر الوقود يدفع ادارة محلية في ديالى لتحديد 1000 دينار للأمبير

شفق نيوز/ أعلنت ادارة قائمقامية خانقين اليوم الخميس، وبعد عقد اجتماع مع عدد من اصحاب المولدات ولجنة المواطنين ولجنة الطاقة في إدارة خانقين بتحديد أجور المولدات الاهلية لشهر آذار الجاري.

وقالت ادارة خانقين في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان اللجان المختصة وبإشراف قائمقام قضاء خانقين دلير حسن سايه قررت أن تكون أجور المولدات الاهلية لهذا الشهر تتراوح من (1000 إلى 1500) الف دينار للامبير الواحد في أشارة الى ان العوائل التي دفعت الشهر الماضي اجور المولدات ضمن الوجبة الأولى بدون استقطاع ستقوم بدفع (1000) دينار للامبير الواحد كما وسيتم تقليل أجور أصحاب المولدات الذين يستلمون حصة الگاز الحكومي.

وطالبت إدارة خانقين من أصحاب المولدات والمواطنين الالتزام بالتسعيرة المحددة والتعاون مع إدارة القضاء من أجل المضي بالمرحلة الحالية بصورة أفضل.