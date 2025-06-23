لتجاوز الإخفاقات السابقة.. كربلاء تستعد لشهر محرم بـ23 مشروعاً

شفق نيوز/ أعلن مجلس محافظة كربلاء، يوم الاثنين، تحديث الخطة الخاصة بزيارة شهري محرم وصفر لمعالجة التحديات السابقة، وخاصة التي رافقت زيارة الأربعينية للعام الماضي، من خلال إحالة أكثر من 23 مشروعاً كبيراً شملت قطاعي الكهرباء والنقل.

وقال نائب رئيس المجلس، محفوظ التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة الأمنية الخاصة بشهر محرم أُنجزت وتم مناقشتها من قبل اللجنة الأمنية العليا برئاسة المحافظ، ومن المقرر مصادقة مجلس المحافظة عليها خلال الأيام المقبلة".

وأشار التميمي، إلى أن "خطة الزيارة يتم تحديثها في كل سنة، وبما أن زيارة الأربعينية السابقة حصل فيها إخفاق في الكهرباء وفي بعض مواقع النقل، تم العمل على معالجة الكثير من الأمور، لذلك من المتوقع انخفاض المشكلة السابقة".

ومن هذه المعالجات، أوضح التميمي، أنه "تم إحالة مشاريع استراتيجية تحت عنوان مشاريع الزيارات المليونية الخاصة بشهري محرم وصفر، وتحديداً الأربعينية، وهذه تضم أكثر من 23 مشروعاً كبيراً توزعت على مستوى ساحات ركوب الزائرين وتوسعة الطرق والمجسرات ومشاريع كهرباء بالنقل والتوزيع".

وأضاف، أن "هذه المشاريع تمت المباشرة بها وغالبيتها وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة تجاوزت الـ50 بالمئة ومن المفترض استلامها في 15 تموز/ يوليو المقبل، لكن المشكلة التي تواجه إكمالها هي الأزمة المالية والنقص في السيولة".

واستدرك قائلاً: "لكن رغم ذلك دخلت بعض المشاريع إلى الخدمة منها توسعة طريق النجف (ذهاب وإياب)، وحلة – كربلاء، وقسم من هذه المشاريع على طريق بغداد، لأنه كان الاعتماد على الشركات التي تملك كفاءة مالية وليس على السلف التي تأتي وفق نسب العمل".

وعن قدوم الزائرين الإيرانيين في ظل تعليق حركة الطيران بسبب التصعيد بين إسرائيل وإيران، أكد التميمي، أن "كربلاء مهيئة لاستقبال الزائرين سواء كانوا قادمين من منفذ عرر أو عبر منافذ الجنوب من البصرة، أو عن طريق طريبيل أو من المناطق الشمالية أو من منافذ إيران المتعددة، فلا توجد أي مشكلة".

ولفت إلى أن "في الأيام الماضية، كان هناك حوالي 75 ألف حاج إيراني جاء عن طريق البر من النخيب ومدينة الحجاج بعين التمر، وتم استقبالهم وأدوا الزيارة وغادروا، لذلك في حال عدم وجود مطارات، سيتم إيجاد طريقة بالتنسيق مع المنافذ البرية".