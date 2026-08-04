لتجاوز الحرارة 50 مئوية.. مجلس ذي قار يقرر تعطيل الدوام الرسمي غداً

شفق نيوز - ذي قار

صوّت مجلس محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، على قرار يقضي بتعطيل الدوام الرسمي غداً الأربعاء بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وقال الناطق الرسمي لمجلس محافظة ذي قار، الحقوقي أحمد سليم الإبراهيمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن القرار تم اتخاذه بعد أن أشارت التوقعات المناخية إلى تجاوز درجات الحرارة نصف درجة الغليان (50 درجة مئوية)، وبناءً على تحذيرات هيئة الأنواء الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حفاظاً على سلامة المواطنين والمنتسبين.