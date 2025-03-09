"آلة التدمير" في كركوك تهدد "الأطواق التراثية" ومطالبات بالتدخل لحماية هوية المدينة

شفق نيوز/ طالب عضو مجلس كركوك، أحمد رمزي كوبرلو، يوم الأحد، دائرة الآثار والتراث بالتدخل والمحافظة على الأطواق التراثية الموجودة في الأحياء القديمة.

وقال كوبرلو لوكالة شفق نيوز، إنه "وجّهت مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، طالبت فيها بترميم أطواق في الممرات والأزقة القديمة بمدينة كركوك، وذلك في إطار الجهود الرامية للحفاظ على التراث المعماري والتاريخي وتعزيز الطابع الجمالي للمدينة".

وتابع أن "رئيس مجلس محافظة كركوك وجّه دائرة آثار كركوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم، بما يضمن الحفاظ على الهوية التاريخية والمعمارية للمدينة".

وفي السياق، أوضح المختص في تراث كركوك، عباس البياتي، لوكالة شفق نيوز، أن "كركوك فيها أحياء كثيرة تحتاج للمحافظة عليها وخاصة وهي من الأحياء التراثية القديمة والمحافظة عليها ستساهم في المحافظة على تراث كركوك".

وأضاف "كركوك حريصة على الحفاظ على رصانتها وتاريخها الذي يعكس التعايش والانسجام والتنسيق والترابط بين مكوناتها عبر العصور"، مشيراً إلى أن "علي باشا الذي عين متصرفاً على مدينة كركوك، ساهم في إعمار المدينة مساهمة كبيرة".

وبين أن "قصر المجيدية (مجيدية سرايي) يضم 70 غرفة كبيرة، وأطلقت عليه هذه التسمية تيمناً باسم السلطان العثماني عبد المجيد، وقد ضم المبنى ولسنوات طويلة مبنى المتصرفية والمالية والعدلية ومديرية الطابو".

ولفت البياتي إلى أن "هناك محلات قديمة في كركوك، هي: القورية، وأوجي، وإمام قاسم، وبريادي، وأطراف القلعة، والمصلى، وغيرها من الأحياء التراثية التي بدأت يد الاستثمار يصل إليها والحفاظ على هذه الأحياء جزء مهم من المحافظة على تراث المحافظة".

وشدد على أن "التطور العمراني في كركوك وزحف هدم البناء ساهم بشكل كبير في تراجع هذه الأحياء، وإذا استمر الحال بهذه الصورة فأن الأحياء التراثية تتراجع أمام زحف آلة التدمير".