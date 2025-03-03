لبيعها خلال رمضان.. ضبط أطنان من العدس منتهية الصلاحية في الموصل (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الاثنين، بأن قوة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ضبطت 32 طناً من مادة العدس منتهية الصلاحية في منطقة الصناعة القديمة بالموصل، واعتقلت المسؤول عنها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الكمية المضبوطة كانت تحتوي على شوائب ولا تصلح للاستهلاك البشري، بل كعلف حيواني فقط".

وأضاف أن "المتهم الذي تم اعتقاله، قام بتغيير أكياس العدس والتلاعب بتواريخ الصلاحية لتبدو كأنها مستوردة حديثاً، بهدف طرحها في الأسواق خلال شهر رمضان".

وأشار المصدر إلى أن "عملية الضبط تمت داخل مرآب لميزانية وبلنص السيارات، وتم فتح تحقيق في القضية وإتلاف الكمية المضبوطة".