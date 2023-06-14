لبنان تصدر 3 قرارات "مهمة" بخصوص إقامة العراقيين

شفق نيوز/ أصدرت السلطات اللبنانية، يوم الأربعاء، 3 قرارات تتعلق بإقامة العراقيين فيها، من بينها رفع "المنع" نهائياً عن العراقيين الذين غادروا لبنان من دون إقامات رسمية.

وقال مدير مكتب شبكة الإعلام العراقي في بيروت أمين ناصر في منشور على حسابه في فيسبوك، إن "ثلاثة قرارات مهمة صدرت عن مديرية الامن العام اللبناني من قبل العميد الياس البيسري مدير عام الامن العام اللبناني بعد زيارتي صباح اليوم لنائب مدير امن الدولة العميد حسن شقير".

وأضاف انه "تم رفع قرار المنع نهائياً عن العراقيين الذين غادروا لبنان دون اقامات رسمية وحصلوا على جنسية اجنبية، كما تم الاعلان عن تسوية قانونية للمكسورة اقاماتهم".

وأشار ناصر الى "تسهيل اجراءات مرور العراقيين الوافدين الى لبنان".