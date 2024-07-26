لا يحملون سمات دخول رسمية ..اعتقال أكثر من 30 باكستانياً في الحضرة القادرية

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الجمعة، بالقاء القبض على عشرات الباكستانيين لا يحملون سمات دخول رسمية داخل مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شرطة الرصافة ألقت القبض على 33 شخصا باكستاني الجنسية ليست لديهم سمات دخول رسمية اثناء دخولهم الى مرقد الحضرة القادرية وسط بغداد.

وكان وزير الشؤون الدينية الباكستاني، شودري سالك حسين، قد اعلن اختفاء نحو 50 ألف باكستاني في العراق خلال زيارة محرم، دون تحديد الفترة التي اختفوا فيها.