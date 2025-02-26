لأول مرة منذ 13 عاما.. بغداد "تتجمد"

لأول مرة منذ 13 عاما.. بغداد "تتجمد"
شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء
الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الأربعاء، عن تسجيل العاصمة بغداد أدنى
درجة حرارة منذ 13 عاما.
وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق
نيوز، إنه "رغم ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، سجلت العاصمة
بغداد درجة حرارة صغرى لم تسجلها منذ 13 عاما".
وأضافت أن "صباح اليوم
الأربعاء، سجلت بغداد 05 - درجة مئوية تحت الصفر".
وأدت موجة البرد القارس التي اجتاحت
البلاد منذ مطلع الأسبوع الجاري إلى تعطيل دوام المدارس والمعاهد والكليات
وتغيير أوقات الدوام للموظفين في معظم المحافظات العراقية.
وفي وقت سابق، توقعت هيئة الأنواء
الجوية العراقية، تجاوز 10 محافظات بينها بغداد درجة الانجماد.
ويعد العراق، من الدول الخمس الأولى،
الأكثر تضررا بالتغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، حيث تصل في فصل الصيف
لأكثر من نصف درجة الغليان، فضلا عن العواصف الترابية.