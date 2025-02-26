لأول مرة منذ 13 عاما.. بغداد "تتجمد"

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الأربعاء، عن تسجيل العاصمة بغداد أدنى درجة حرارة منذ 13 عاما.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "رغم ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، سجلت العاصمة بغداد درجة حرارة صغرى لم تسجلها منذ 13 عاما".

وأضافت أن "صباح اليوم الأربعاء، سجلت بغداد 05 - درجة مئوية تحت الصفر".

وأدت موجة البرد القارس التي اجتاحت البلاد منذ مطلع الأسبوع الجاري إلى تعطيل دوام المدارس والمعاهد والكليات وتغيير أوقات الدوام للموظفين في معظم المحافظات العراقية.

وفي وقت سابق، توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية، تجاوز 10 محافظات بينها بغداد درجة الانجماد.

ويعد العراق، من الدول الخمس الأولى، الأكثر تضررا بالتغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، حيث تصل في فصل الصيف لأكثر من نصف درجة الغليان، فضلا عن العواصف الترابية.