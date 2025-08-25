لا منحة للعائدين منذ العام الماضي… الهجرة العراقية تكشف السبب

شفق نيوز- بغداد

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، يوم الاثنين، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن صرف منحة العودة للعائدين، مشيرة إلى أن عدم توفر السيولة المالية حال دون إطلاقها منذ العام الماضي وحتى الآن.

وأكدت الوزارة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أنها تعمل بشكل متواصل على متابعة ملف المنح مع الجهات ذات العلاقة، إلا أن عدم توفر التخصيصات المالية اللازمة حال دون الشروع بعملية الصرف حتى هذه اللحظة.

وحذرت الوزارة بشدة من محاولات بعض الجهات أو الأشخاص "استغلال هذا الملف المهم لأغراض انتخابية أو سياسية"، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تُعد تضليلاً للرأي العام ومساساً بمعاناة شريحة واسعة من أهلنا العائدين والنازحين.

وهددت الوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تروج لمعلومات مغلوطة حول المنحة، مشددة على أن الإعلان عن أي تطورات تخص هذا الملف سيكون حصراً عبر المنصات الرسمية للوزارة بعد تأمين الأموال، وبما ينسجم مع الضوابط والتعليمات النافذة.

ختامًا تؤكد الوزارة التزامها الكامل بواجبها تجاه أهلنا العائدين، وتواصل مساعيها الحثيثة لتأمين المنحة في أقرب وقت ممكن، بما يضمن تحقيق العدالة ويخفف من الأعباء التي تواجه هذه الشريحة.