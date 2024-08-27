"لا مكان للشركات المتلكئة".. محافظ ديالى: المواطن يرى المشاريع الخدمية تخريباً وليس إعماراً

شفق نيوز/ وجهّ محافظ ديالى عدنان جابر الشمري، مساء اليوم الثلاثاء، بمنع تمديد السقوف الزمنية لإنجاز المشاريع الخدمية، وفيما توعد الشركات المتلكئة بأن ليس لها مكان في المحافظة، أشار إلى أن المواطن يرى أن المشاريع "تخريباً" وليس إعماراً.

وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "معظم الشركات كانت تُمنح مدداً إضافية لإنجاز المشاريع ولذلك خلال الفترة السابقة حصل تجاوز على المواعيد المحددة لتسليم المشاريع، لكن الآن نحاول متابعة الشركات والمشاريع التي تنفذها ونضغط عليها للإسراع بعملها لأن الشتاء قادم والمواطنون يطالبون بخدمات وشوارع".

وأشار إلى أن "المواطن يرى أن تنفيذ مشاريع المجاري كأنه تخريب وليس خدمة له ولذلك وضعنا خطة تركز على تأهيل المنطقة تلو الأخرى، كما نحفز الشركات على تسريع وتيرة العمل"، مؤكداً أن "الشركات المتلكئة بعملها ليس لها عمل في المحافظة".

وأضاف الشمري أن "الشركات التي تريد الاستمرار والعمل في ديالى عليها أن تعمل بسرعة وأن تترك النظام المعمول به سابقاً وهو تمديد فترة إنجاز المشروع بنسبة 50‎%‎ من المدة المحددة، ونحن نؤكد الآن أن الشركات لن تحصل على تمديد بالعمل".

وأكد أنه "تم توجيه المهندسين المسؤولين عن المشاريع في المحافظة بمنع منح أي شركة مدة إضافية للعمل بأي مشروع إلا وفق أسباب منطقية وضرورية"، مشيرا إلى أن "الشركات التي تعمل بسرعة ستستمر معنا وندعمها وبخلاف ذلك فلن يكون للشركات مكاناً ووجوداً في ديالى أياً كانت عائديتها وأياً كان من يقف ورائها وانتمائها".