"لا مكان لدفن موتانا".. أهالي بهرز يتظاهرون والمقبرة تتصدر المطالب (صور)

شفق نيوز- ديالى

تظاهر العشرات من أهالي ناحية بهرز، جنوبي بعقوبة، يوم الجمعة، للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي في الناحية، فيما تصدرت أزمة المقبرة مطالب المحتجين، بعد امتلاء المقبرة الحالية وعدم توفر بديل لدفن الموتى.

وقدم المحتجون، وفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، قائمة تضمنت 16 مطلباً خدمياً، أبرزها تخصيص موقع وإنشاء مقبرة جديدة، وتحسين واقع الكهرباء ومياه الشرب، ومعالجة آثار الجفاف، وإعادة تأهيل شبكات المجاري، واستئناف المشاريع المتوقفة، من بينها مشروع ماء الدواسر، فضلاً عن إنشاء مستوصف صحي ومحكمة للأحوال الشخصية، وتطوير البنى التحتية في الناحية.

وأكد المحتجون، أن أزمة المقبرة أصبحت من أكثر الملفات إلحاحاً، داعين الجهات الحكومية إلى التحرك العاجل للاستجابة لمطالبهم، وإنهاء حالة التلكؤ في تنفيذ المشاريع الخدمية الأساسية.