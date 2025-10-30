لا أمراض خطيرة.. الصحة توضح سبب توجيه ارتداء الكمامات في المدارس

شفق نيوز– بغداد

أوضحت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، سبب توجيه إدارات المدارس إلى التلاميذ والطلبة بضرورة ارتداء الكمامات، مؤكدة أن الهدف حمايتهم من الأمراض الموسمية، ونفت في الوقت نفسه وجود أي فيروس خطير أو وباء كما يشاع.

وقال مدير دائرة الصحة العامة، رياض الحلفي، لوكالة شفق نيوز، إن "بداية فصل الخريف والشتاء تشهد زيادة في حالات الإصابة بالإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي، ولذلك ترسل دائرة الصحة العامة توجيهات إلى المراكز الصحية لبث الوعي بين المواطنين، خصوصاً طلاب المدارس، نظراً لأن الوضع البيئي في الصفوف يسهل انتقال الأمراض".

وأضاف الحلفي أن التوجيهات تشمل ارتداء الكمامات، وارتداء الملابس المناسبة للبرد الشديد، والعناية بالنظافة الشخصية، وغسل اليدين قبل وبعد تناول الطعام، مؤكداً أنه "لا توجد أي أمراض خطيرة ولا وباء، ولا تحولات لفيروس كورونا، وكل ما هناك هو إصابات اعتيادية بالإنفلونزا الموسمية".

من جانبها، أشارت مديرة مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة، سنان غازي، إلى أن "موسم الأمراض التنفسية وخاصة الإنفلونزا يشهد ارتفاعاً في الإصابات مع بداية العام الدراسي، بسبب اكتظاظ الصفوف وسهولة انتقال العدوى بين التلاميذ والطلاب".

ولفتت إلى أن "إدارة المدارس مطالبة بتهوية الصفوف، والحفاظ على النظافة الشخصية، والتأكيد على ارتداء الكمامات في حال وجود إصابات، وتحويل الطالب المصاب إلى أقرب مركز صحي للعلاج ومنحه الإجازة اللازمة".

وكانت إدارات المدارس قد وجهت طلبتها بضرورة ارتداء الكمامات بشكل إلزامي ، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروسات وحماية الصحة العامة.

كما شددت بعض إدارات المدارس على الالتزام التام بالقرار، وأكدت أن عمليات التفتيش ستُجرى عند دخول الطلاب لضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية للجميع.

وتناول ناشطون على مواقع التواصل هذا التوجيه، بوجود "فيروس خطير".

يشار إلى أن وزارة الصحة العراقية قد أطلقت في السادس من الشهر الجاري، حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية وعدد من المستشفيات في بغداد والمحافظات، موضحة أن اللقاح متاح مجانًا لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر عرضة للإصابة، وأنه يساهم في الحد من انتشار الأمراض التنفسية وتقليل شدة الأعراض والمضاعفات.