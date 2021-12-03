لا كمامات ولا تباعد.. أكتظاظ بشري مهول في بغداد (صور)

شفق نيوز / شهدت أكبر أسواق العاصمة العراقية بغداد، اكتظاظاً بشرياً كبيراً، لأغراض مختلفة منها التبضع والتجول، وهو أشبه بعرف اعتادت عليه العائلات البغدادية، صباح كل يوم جمعة.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، الاكتظاظ البشري في محيط سوق الشورجة متعدد السلع والبضائع، وسوق الغزل المشهور ببيع الطيور وبعض الحيوانات.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع تحذيرات كبيرة تطلقها وزارة الصحة والبيئة العراقية، من دخول البلاد بموجة وبائية من فيروس كورونا، أشد خطورة من سابقاتها، خصوصاً مع ظهور متحور "أوميكرون" الجديد في أكثر من ثلاثين بلداً حول العالم.

وتشدد الوزارة، في جميع بياناتها الرسمية، على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، ومنع التجمعات، حرصاً على سلامتهم من الموجات الوبائية الآخذة بالانتشار حول العالم.