لا قطوعات بيوم الاحتفال.. المرور العامة تعلن خطتها لتغطية احتفالات رأس السنة الجديدة

شفق نيوز / أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن وضع خطة مرورية استعداداً لاحتفالات رأس السنة الجديدة، مؤكدة عدم وجود أي قطع للطرق في ليلة الاحتفال.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد زياد القيسي لوكالة شفق نيوز إن "مديرية المرور العامة وضعت خطة استعدادا لاحتفالات رأس السنة تشمل تعزيز الدوريات العاملة في مجال حركة السير والمرور من كوادر المرور العاملة في مجال تسجيل المركبات ومنح اجازات السياقة من مقرات المديريات".

وأضاف القيسي "كما سيتم تعزيز المناطق التي ستكون فيها أماكن للاحتفالات، والشوارع الرئيسة التي تضم المناطق الترفيهية والمناطق التي تكثر فيها المراكز التجارية (المولات)، و المطاعم".

وتابع مدير اعلام المرور أن "الخطة تشمل فرض عقوبات على المخالفين الذين يؤثرون على حركة السير والمرور ممن لا يلتزمون بالإشارات الضوئية، والذين يصفون مركباتهم في مكان ممنوع يؤثر على حركة السير والمرور، كذلك المخالفين ممن يزعجون الناس بقيادتهم للمركبات بتهور ورعونة تؤثر على حياة المواطنين"، مبينا أن "الخطة لا تشمل أي قطوعات للطرق في يوم الاحتفال".