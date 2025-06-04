لا قطع للشوارع.. عمليات بغداد تعلن خطتها لعيد الأضحى

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء اليوم الأربعاء، عن خطة عيد الأضحى، لتأمينها من عدة إجراءات بينها تأمين حماية المواطنين والأماكن المقدسة، والمتنزهات وأماكن الترفيه، مشددة على عدم قطع الطرقات ومنع دخول الدرجات النارية في المناطق المزدحمة.

وقال إعلام عمليات بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قياادة العمليات عقدت اجتماعاً وأكدت على ضرورة العمل وفق التوصيات والتوجيهات لتهيئة الأجواء الآمنة المستقرة ‏والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين في عموم مناطق العاصمة". ‏

وبين أن التوصيات شملت "تأمين الحماية للمواطنين والعتبات المقدسة ودور العبادة كذلك الأماكن العامة في الأسواق والمولات والمطاعم والمتنزهات ومدن ألعاب الأطفال وجميع المواقع التي تشهد إقبالاً وتجمعات ومنها المقابر وأماكن الدفن خلال أيام عيد الأضحى".

وأوضح أن "الاعتماد على الجهد الاستخباري ومتابعة كاميرات المراقبة المنتشرة في مختلف مناطق العاصمة وتقليل المظاهر المسلحة في عموم قواطع المسؤولية مع نشر دوريات شرطة النجدة والمرور في التقاطعات والاماكن العامة وقرب المناطق التي يرتادها المواطنين".

وأشار إعلام القيادة إلى أن "تنفيذ الخطة الأمنية وفق اسبقياتها ومن خلال تواجد القادة والآمرين على رأس قطعاتهم في تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية والقطعات والأجهزة الاستخبارية الملحقة بهما كافة والاستمرار بعمليات البحث والتفتيش المناطقي لملاحقة الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة والجنائية والعابثين بالأمن والسلم المجتمعي".

ولفت إلى "تهيئة المقرات المسيطرة وذلك للإشراف المباشر على تطبيق الخطة الأمنية ومعالجة الحالات الطارئة والمواقف الآنية بالتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض".

وأكد على "منع مرور الدراجات النارية والعربات التي تجرها الخيول في الأماكن المزدحمة والأسواق العامة وتدقيقها جيداً إذا وجبت الحالة لدخولها".

وشدد على "متابعة إجراءات السلامة والأمان للفنادق والمطاعم ومدن الألعاب وساحات وقوف العجلات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص"، مشيراً إلى "نشر وتوزيع مفارز وفرق الإطفاء والإسعاف الفوري بالقرب من الأماكن العامة والترفيهية لمعالجة الحالات الطارئة والفورية".

وأكد على "عدم قطع أي طريق رئيسي أو فرعي وفي الحالات الملحة للقطع ‏يكون بشكل وقتي وبعد استحصال موافقة مقر قيادتنا حصراً"، مشيراً إلى "تسهيل مهمة الكوادر الإعلامية للقنوات الفضائية والوكالات ‏الإخبارية ووسائل الإعلام الأخرى في تغطياتهم الميدانية طيلة أيام العيد".‏