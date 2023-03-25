"لا قدرة لديهم على سد احتياجاتهم اليومية".. دعوات لجعل راتب المتقاعد مليون دينار

شفق نيوز/ اكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق الدكتور فاضل الغراوي، يوم السبت، ان شريحة المتقاعدين لاتستطيع ان تسد احتياجاتها الاساسية للعيش الكريم بسبب الرواتب والاعانات التي لا تتناسب مع حجم المتطلبات الإنسانية اليومية.

وقال الغراوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ارتفاع بدلات الايجار وارتفاع المواد الغذائية وارتفاع أسعار الادوية والعلاجات وارتفاع متطلبات المعيشة اليومية تمثل المشاكل اليومية التي يعيشها المتقاعد يوميا وهو لا يستطيع أن يسد 10 ‎%‎ منها".

وبين الغراوي ان "المتقاعدين قدموا أعمارهم خدمة للوطن ولايجوز ان يصل بهم الامر الى الاقتراض او العمل وهم في اعمار تتجاوز الـ60 في سبيل سد رمق اطفالهم وعوائلهم في موقف لايتناسب مع حفظ كرامتهم الإنسانية".

وطالب الغراوي الحكومة والبرلمان بـ"تعديل قانون التقاعد وأن يكون اقل راتب تقاعدي مليون دينار وتوزيع قطع اراضي سكنية لهم وقروض بدون فوائد وتقديم منحة عاجلة إنسانية لسد احتياجاتهم".