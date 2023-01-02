لا عطلة في ميسان.. المحافظة تكتفي ب"قراءة الفاتحة على قادة النصر"

شفق نيوز/ قرر محافظ ميسان علي دواي، يوم الاثنين، تنظيم وقفة استذكارية بمناسبة بالذكرى الثالثة لاغتيال الفيادي البارز في الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، والجنرال الايراني قاسم سليماني، التي تصادف غداً الثلاثاء، من دون تعطيل الدوام الرسمي.

وبحسب كتاب رسمي صادر عن دواي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد تقرر عدم تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة في محافظة ميسان، والاكتفاء بـ"تنظيم وقفة استذكارية بمناسبة استشهاد شهداء النصر وقراءة سورة الفاتحة على أرواحهم، تخليداً لمواقفهم البطولية".

وفي وقت سابق اليوم، قرر محافظو واسط، والديوانية، والمثنى، وذي قار، وبابل، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء في جميع دوائر الدولة باستثناء الخدمية والأمنية منها، بمناسبة الذكرى الثالثة لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني عبر طائرة مسيرة أميركية عند مطار بغداد الدولي.