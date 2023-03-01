"لا سجناء سياسيين".. العدل العراقية تتحرك لأتمتة السجون ومعالجة الاكتظاظ

شفق نيوز/ أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الأربعاء، عن وجود مشاريع لأتمتة دائرة الإصلاح والسجون وربطها بمكتبه مباشرة وبناء دوائر صلاحية جديدة وفق المعايير الدولية، وفيما تعهد بمعالجة اكتظاظ السجون بالتعاون مع منظمات دولية مختصة، أكد أن النظام السياسي الجديد لا يوجد فيه سجناء أو جرائم سياسية.

وقال وزير العدل خالد شواني خلال كلمة بمناسبة يوم الإصلاح العراقي وحضره مراسل وكالة شفق نيوز إن "مؤسسة دائرة الإصلاح العراقية تحولت من مكان لقمع المواطنين والمعتقلين إلى مؤسسة اصلاحية تعمل من أجل إعادة تأهيل وتقديم السجين كي يكون مهيأ لإعادته الى المجتمع".

وأضاف شواني "أود أن أشير إلى جملة من الجوانب المشرفة في عمل دائرة الاصلاح العراقية التي أنجزت عملية الإصلاح التي بدأناها مقارنة مع الأيام الصعبة التي مرت على العراق من احتلال بعض المناطق من العناصر الإرهابية والجماعات التكفيرية"، مبينا أن "مؤسسة الاصلاح لم تنحرف عن مسارها وتطبق المعايير الدولية، قدر الإمكان، ونحمي حقوق السجناء والنزلاء مهما كان جريمتهم".

وتابع الوزير "نحن نفتخر أن بهذه الحكومة وفي هذا النظام السياسي الجديد لا يوجد سجناء سياسيين ولا جرائم سياسية في العهد الجديد في العراق كما كان موجوداً في النظام السابق "، مبيناً أن "السجون والمعتقلات كانت مكاناً لاضطهاد المناضلين والذين كانوا يبحثون عن الحرية والديمقراطية والآن باتت السجون والدوائر الاصلاحية مكاناً للتأهيل والتقويم وهذا أحد الإنجازات التي نفتخر بها أمام الشعب والمجتمع الدولي".

وبّين شواني أن "دائرة الاصلاح تقدم جهوداً عظيمة فانتم تتعاملون مع من ارتكب جريمة ضد الشعب والمجتمع، لكن توازنون بين الحكم الذي صدر، ومع حماية حقوق هذا الشخص المجرم المدان من قبل المحاكم.

ولفت الوزير الى "وجود برنامج متكامل في هذا المجال للتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية العادلة بما يخص عمل السجون ومعالجة حالة الاكتظاظ بعدد السجناء لتطبيق معايير حقوق الإنسان في هذا الخصوص والمعايير الدولية المتعلقة بعدد السجناء".

وأوضح الوزير "سنعمل وفق ما أقر في المنهاج الحكومي لإجراء اصلاحات في مؤسسة دائرة الإصلاح العراقية، وهناك تخصيص مالي للدائرة ضمن قانون الموازنة العامة لتنفيذ مشروع اتمتة دائرة الإصلاح، وربط المؤسسات الإصلاحية ببعضها من خلال الشبكة المعلوماتية والالكترونية وربطها بمكتب الوزير ويكون لنا اطلاع مباشر ما يجري في السجون".

وأبدى وزير العدل شكره لرئيس مجلس الوزراء لـ"دعمه المتواصل وغير المحدود لعمل وزارة العدل وكذلك مساهمته ومشاركته الكبيرة في تقوية دائرة الإصلاح"، ودعمه جهود الوزير في مجال "الاصلاح الحقيقي"، مبينا ان "الوزارة ستعمل على بناء دوائر صلاحية جديدة ضمن المنهاج الحكومي وتكون البنية التي يتم انشاءها وفق المعايير الدولية".

وبيّن شواني "لابد ان نفتخر بأن نرى أحد النزلاء في دائرة الاصلاح العراقية يحصل على المرتبة الاولى لمرتين متتالية في الجامعة التكنولوجية وهذا يدل على طبيعة الاجواء المتوافرة داخل دائرة الاصلاح، ففي العام الماضي حصل طلاب في الامتحانات الخارجية على معدل عالٍ يؤهلهم لدخول كلية الطب وهذا من الانجازات التي ينبغي ان نفتخر بها في دائرة الاصلاح العراقي".