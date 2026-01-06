لا أزمة غاز.. ديالى تطمئن وبغداد ترفع الانتاج إلى 160 ألف أسطوانة يومياً

شفق نيوز- ديالى

كشف مجلس محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، عن أسباب التأخير الذي حصل في وصول بعض شحنات الغاز إلى المحافظة، مؤكدا في الوقت ذاته عدم وجود أي أزمة أو شح في مادة الغاز، جاء ذلك بالتزامن مع رفع الانتاج في بغداد إلى 160 ألف أسطوانة يومياً.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "سبب التأخير يعود إلى تحويل مسار طريق ديالى- كركوك - بيجي، نتيجة انهيار الجسر في قضاء طوز خرماتو، ما أدى إلى إرباك حركة النقل وتأخير وصول بعض الشحنات القادمة من محافظة كركوك إلى ديالى".

وأضاف أن "خللا فنيا طرأ على الأنبوب الناقل للغاز السائل من محافظة البصرة إلى بغداد، حيث يتم تجهيز بغداد أولا ثم محافظة ديالى، الأمر الذي تسبب بتأخير وصول الطلبيات خلال الفترة الماضية".

وأكد مجلس ديالى، أن "مادة الغاز متوفرة في عموم المحافظة"، مشيرا إلى أن "جميع معامل تعبئة الغاز، وعددها 24 معملا، تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 32 ألف أسطوانة يوميا".

ودعا المجلس المواطنين إلى "عدم القلق"، مبينا أن "ما حصل هو تأخير فني ولوجستي مؤقت، وأن العمل مستمر لضمان انسيابية واستقرار تجهيز مادة الغاز في جميع مناطق المحافظة".

إلى ذلك، ذكر المدير العام للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز، أنمار علي حسين، في بيان آخر ورد للوكالة، أن "معدلاتها الإنتاجية اليومية من اسطوانات الغاز السائل وصلت الى أكثر من 160 ألف اسطوانة في المعامل الحكومية الموزعة على مناطق بغداد".

وأضاف أن "معاملنا المنتشرة في بغداد تعمل بوتيرة متصاعدة خاصةً ونحن بذروة الشتاء البارد ، حيث كان معدل الإنتاج في السابق يصل تقريبا 120 الى 130 الف اسطوانة يومياً ، لكن ملاكاتنا تعمل على مدار الأسبوع من أجل تلبية احتياجات المواطنين من مادة غاز الطبخ".

وأكد أنه "لدى الشركة خزينٍ كافٍ من إسطوانات الغاز السائل ونطمئن مواطنيناً ان الشركة تواصل عملها وبشكل متواصل من أجل إيصال أسطوانات الغاز لجميع مناطق بغداد والمحافظات".

ودعا حسين،المواطنين، إلى "عدم الوثوق بما يشاع وينشر عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بوجود ازمة بمادة الغاز وإنه متوفر وبشكل مستمر".

وشهدت العديد من مناطق العاصمة بغداد وبعض المحافظات أزمة في توفير غاز الطبخ، تزامنا مع ارتفاع سعر أسطوانة الغاز من 8 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار، ما أثار موجة من الجدل حول أسباب ذلك.