لا زال بانتظار أحكام أخرى.. السجن 98 عاماً لمسؤول حكومي في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الاثنين، بأن عدد الأحكام الصادرة بحق مدير طابو الزهور الأسبق عن جرائم تزوير أدين بها وصلت الى 98 عاماً، فيما ينتظر أحكاما أخرى بقضايا أدين بها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "هيئة النزاهة استطاعت في وقت سابق تفكيك شبكة كاملة وصل عدد افرادها الى أكثر من ١٠ أشخاص منهم موظفون في طابو الزهور (دائرة التسجيل العقاري الأيسر) وشعبة الاملاك في بلدية الموصل، للتلاعب وتزوير بحق املاك عامة وخاصة".

وتابع المصدر أن "وزارة العدل أغلقت الدائرة لأكثر من عام بعدها من اجل التدقيق واعادت افتتاحها قبل عدة أشهر".

ولفت إلى أن مجموع الأحكام التي صدرت بحق المتهم ( ف. ح. ط) مدير طابو الزهور الأسبق بقضايا تزوير سابقة بلغت 98 عاماً وفق المادة (289 ق.ع) الخاصة بالتزوير بعد ادانته بمجموعة قضايا بهذا الشأن، فيما لا تزال هناك قضايا أخرى تخص التلاعب والتزوير لم تصدر احكاماً بها حتى الآن.