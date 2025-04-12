"لا دوام يوم الأحد".. تنسيقية محافظة عراقية تعلن استمرار الإضراب داخل المدارس

شفق نيوز/ أعلنت تنسيقية الكوادر التربوية في ذي قار، مساء السبت، الاستمرار بالإضراب داخل المدارس لحين انتهاء جلسة مجلس النواب وجلسة مجلس الوزراء الاعتيادية وتحقيق مطالبهم "المشروعة"، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية، غداً الأحد دواماً رسمياً في المؤسسات التربوية كافة.

وقررت التنسيقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الاستمرار بالإضراب داخل المدارس الأحد والاثنين والثلاثاء، لحين انتهاء جلسة مجلس النواب وجلسة مجلس الوزراء الاعتيادية وتحقيق المطالب المشروعة وانصاف الزملاء الذين تم ضربهم وسالت دمائهم".

وأوضحت، أن "ممثل كوادر ذي قار انتهى من اجتماع مع مستشار رئيس الوزراء وجرى تقديم طلبات لتشكيل لجنة تحقيقية عليا تأخذ على عاتقها التحقيق بأحداث قمع المعلمين والمدرسين وضربهم بمختلف الأدوات والأسلحة".

وفي وقت سابق، أفاد قائد شرطة ذي قار اللواء نجاح العابدي، بأن هناك طرفاً ثالثاً وراء الاعتداء الذي استهدف تظاهرات المعلمين، وذلك خلال جلسة صلح عُقدت ليل أمس الجمعة، مع التربويين المتظاهرين بالمحافظة.

وشهدت محافظات عراقية عدة بينها ذي قار، الاسبوع الماضي، تظاهرات واسعة نظمها المعلمون والتدريسيون احتجاجًا على تردي أوضاعهم المالية والمهنية، وطالبوا بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف عملهم، أسوة ببقية موظفي الوزارات الأخرى.

وخلال هذه الاحتجاجات، تعرض المتظاهرون في ذي قار، للاعتداءات، مما أسفر عن إصابة العديد منهم.

وأعربت المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار عن استنكارها للاعتداء الذي تعرض له عدد من الكوادر التربوية خلال مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية، مؤكدةً على ضرورة حماية حقوق المعلمين والتصدي لأي تجاوزات بحقهم.